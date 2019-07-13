13 Temmuz 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Feghouli için seferberlik

Feghouli için seferberlik
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.07.2019

'in Afrika Uluslar Kupası'nda oynadığı Fildişi karşılaşmasında 1 gol atan ve 120'nci dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Sofiane Feghouli için ülke milli takımında adeta seferberlik başladı.

Yarın yarı final mücadelesinde ile karşılaşacak olan 'in sağlık heyeti 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun maça yetişmesi için tam mesai çalışıyor. Feghouli'nin turnuvada 1 gol, 1 asisti bulunuyor.
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