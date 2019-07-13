13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Feghouli için seferberlik
Giriş Tarihi: 13.07.2019
Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası'nda oynadığı Fildişi karşılaşmasında 1 gol atan ve 120'nci dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Sofiane Feghouli için ülke milli takımında adeta seferberlik başladı.
Yarın yarı final mücadelesinde Nijerya ile karşılaşacak olan Cezayir'in sağlık heyeti 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun maça yetişmesi için tam mesai çalışıyor. Feghouli'nin turnuvada 1 gol, 1 asisti bulunuyor.
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