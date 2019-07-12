Menajeri taş koydu

Galatasaray ile el sıkışan Emre Mor’a menajerlik şirketi WBD Sports ihtar çekti. Aradan çıkartıldıklarını ifade ederek mahkemeye gideceğini açıkladı

Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Emre Mor'un başı menajerlik şirketiyle derde girdi. Yazılı açıklama yayınlayan WBD Sports, milli futbolcunun Galatasaray ile bireysel transfer görüşmesi yaparak menajerlik sözleşmesini çiğnediğini iddia etti. Şirketin açıklamasında, "Emre Mor, 1 Temmuz'da bize Whatsapp mesajı atarak size yeni bir kulüp bulmamızı talep ettiniz. Sizin için birçok kulüple transfer görüşmesi yaptık. 2 Temmuz'da Galatasaray ile iletişime geçtik. Ancak Galatasaray, 9 Temmuz tarihinde şirketimizi aradan çıkararak onlarla transfer görüşmesi yaptığınızı bize iletti. Bu konuda mahkeme sürecini başlatmadan önce sizin de onayınızı almak istedik. Size son bir şans veriyor ve 3 gün içinde yanıt bekliyoruz. Eğer yanıt alamazsak mahkeme sürecini başlatacağız" ifadelerine yer verildi.