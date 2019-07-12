12 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Menajeri taş koydu

Menajeri taş koydu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.07.2019

ile el sıkışan ’a menajerlik şirketi ihtar çekti. Aradan çıkartıldıklarını ifade ederek mahkemeye gideceğini açıkladı

'a imza atmaya hazırlanan 'un başı menajerlik şirketiyle derde girdi. Yazılı açıklama yayınlayan , milli futbolcunun Galatasaray ile bireysel görüşmesi yaparak menajerlik sözleşmesini çiğnediğini iddia etti. Şirketin açıklamasında, "Emre Mor, 1 'da bize mesajı atarak size yeni bir kulüp bulmamızı talep ettiniz. Sizin için birçok kulüple transfer görüşmesi yaptık. 2 Temmuz'da Galatasaray ile iletişime geçtik. Ancak Galatasaray, 9 Temmuz tarihinde şirketimizi aradan çıkararak onlarla transfer görüşmesi yaptığınızı bize iletti. Bu konuda mahkeme sürecini başlatmadan önce sizin de onayınızı almak istedik. Size son bir şans veriyor ve 3 gün içinde yanıt bekliyoruz. Eğer yanıt alamazsak mahkeme sürecini başlatacağız" ifadelerine yer verildi.

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