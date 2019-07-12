12 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim'den özel istek

Terim'den özel istek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.07.2019

Önce Bruma sonra Onyekuru'yu parlatan 'in yönetimden sürpriz bir isim talep ettiği iddia edildi.

Serie B takımlarından Chievo Verona'da forma giyen 2000 doğumlu Vignato... Aynen FC'de forma giyen Silas Wamangituka gibi pek çok üst düzey takımın peşinde olduğu 10 numaralı oyuncu için Terim'in büyük hayalleri olduğu gündeme getirildi.
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