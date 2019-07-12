12 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Diagne için fiyat aldılar

Diagne için fiyat aldılar
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.07.2019

'a satamadığı Mbaye Diagne için Avrupa takımlarından gelecek tekliflere bakıyor.

Atalanta, Bologna ve Parma'nın Senegalli golcü için 'a fiyat sorduğu ama üç ekibin de karşılaştıkları rakamlardan sonra teklif sunmadıkları gelen bilgiler arasında... Bu durum forvet transferinin bir süre buzdolabına kaldırılmasına yol açtı. Öte yandan Senegal, Benin'i yenip 'nda yarı finale çıkarken Diagne, son dakikalarda forma şansı bulabildi.
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