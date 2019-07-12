12 Temmuz 2019, Cuma
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Diagne için fiyat aldılar
Giriş Tarihi: 12.07.2019
Galatasaray, Suudi Arabistan'a satamadığı Mbaye Diagne için Avrupa takımlarından gelecek tekliflere bakıyor.
Atalanta, Bologna ve Parma'nın Senegalli golcü için Galatasaray'a fiyat sorduğu ama üç ekibin de karşılaştıkları rakamlardan sonra teklif sunmadıkları gelen bilgiler arasında... Bu durum forvet transferinin bir süre buzdolabına kaldırılmasına yol açtı. Öte yandan Senegal, Benin'i yenip Afrika Kupası'nda yarı finale çıkarken Diagne, son dakikalarda forma şansı bulabildi.
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