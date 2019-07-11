11 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Diagne: "Oynarsam kazanırız"

Diagne: Oynarsam kazanırız
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.07.2019

Senegal Milli Takımı'nda yedek kaldığı için sorun çıkardığı iddia edilen Mbaye Diagne yaptığı açıklamada, hocasından forma şansı beklediğini söyledi.

Golcü oyuncu, "Allah bana 'de şampiyonluğu ve gol kralı olmayı nasip etti. 'nı da kazanırsak kekin üzerindeki krema olur. Fazla süre alamıyorum ama takımın başarısı önemli... Olası bir finalde oynarsam kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandı.
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