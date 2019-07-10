10 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Diagne sıkıntısı

Diagne sıkıntısı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.07.2019

'a gelmesi için taraftarın kampanya başlattığı için taraftarlar şimdi de 'a gitmesi için kampanya başlattı.

Bu durum 'i de düşündürüyor. Ayrıca 'ndan dönüşte Senegalli golcünün mental olarak toparlanma süreci de teknik heyeti endişelendiriyor. Eğer takımda kalırsa 'nin psikolojik olarak düzelmesi için Terim'in ciddi bir çalışma yapması gerekecek.
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