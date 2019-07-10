10 Temmuz 2019, Çarşamba
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YANAL 4. SIRADA
Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, Güneş ve Terim'in oldukça gerisinde kaldı. Yıllık 10 milyon lira alan sarı-lacivertli hoca, listenin dördüncü basamağında kendine yer bulabildi. Trabzonspor'u başında yer alan Ünal Karaman ise mütevazı ücretiyle 8. sırada...
Güneş ve Terim zirvede
Giriş Tarihi: 10.07.2019
Fatih Terim ve Şenol Güneş, en çok kazanan teknik direktörler listesinde ilk iki sırayı paylaştılar.
Türkiye'de en çok kazanan antrenörler belli oldu. Sarı-kırmızılılar önceki gün sözleşme yenilediğini duyurduğu Teknik Direktör Fatih Terim'e yıllık 18 milyon lira ödeyecek. İmparator böylece Türkiye'de bu sezondan geçerli olmak üzere en fazla kazanan ikinci hoca olacak. Listenin ilk sırasında ise A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yer alıyor. Tecrübeli çalıştırıcı yıllık 19.5 milyon lira ile zirvede bulunuyor. Terim'i ise bu sezon Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı takip ederken genç çalıştırıcı, 3 yılda 36 milyon TL kazanacak.
YANAL 4. SIRADA
Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, Güneş ve Terim'in oldukça gerisinde kaldı. Yıllık 10 milyon lira alan sarı-lacivertli hoca, listenin dördüncü basamağında kendine yer bulabildi. Trabzonspor'u başında yer alan Ünal Karaman ise mütevazı ücretiyle 8. sırada...
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