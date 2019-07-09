09 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.07.2019

, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın devam eden bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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