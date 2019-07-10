10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Giriş Tarihi: 10.07.2019
Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte Fernando gidiyor, Sevilla'dan Roque Mesa geliyor.
Galatasaray ile Sevilla arasında gerçekleşmesi beklenen Fernando-Roque Mesa takasında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanya'dan Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre iki takım, takas konusunda el sıkıştı. Fernando Reges'in Sevilla ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamak için Roque Mesa'nın Galatasaray ile anlaşmasını beklediği belirtildi. Şimdi gözler 30 yaşındaki İspanyol oyuncu ile yapılacak görüşmelere çevrildi.
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