10 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray ve Sevilla anlaştı

Galatasaray ve Sevilla anlaştı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.07.2019

'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte gidiyor, 'dan geliyor.

ile arasında gerçekleşmesi beklenen - takasında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'dan Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre iki takım, takas konusunda el sıkıştı. Fernando Reges'in Sevilla ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamak için Roque Mesa'nın Galatasaray ile anlaşmasını beklediği belirtildi. Şimdi gözler 30 yaşındaki İspanyol oyuncu ile yapılacak görüşmelere çevrildi.
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