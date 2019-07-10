10 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Görüşmeler tıkandı!

Görüşmeler tıkandı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.07.2019

'nun 'a geri dönmesi konusunda 'la görüşmeler devam ediyor.

Yunan ekibi, 'a, "2 milyon euro'yu biz, 700 bin euro'yu siz ödeyin, bizde oynasın" dedi. G.Saray yönetimi ise cevap olarak, "Ekstra ödeme yapamayız. Siz oyuncuyla anlaşın" cevabı verdi. 'nun ise parasını bırakma niyeti olmadığı için görüşmeler kesildi.
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