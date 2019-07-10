10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Görüşmeler tıkandı!
Giriş Tarihi: 10.07.2019
Kostas Mitroglou'nun Yunanistan'a geri dönmesi konusunda Olympiakos'la görüşmeler devam ediyor.
Yunan ekibi, Galatasaray'a, "2 milyon euro'yu biz, 700 bin euro'yu siz ödeyin, Kostas bizde oynasın" dedi. G.Saray yönetimi ise cevap olarak, "Ekstra ödeme yapamayız. Siz oyuncuyla anlaşın" cevabı verdi. Mitroglou'nun ise parasını bırakma niyeti olmadığı için görüşmeler kesildi.
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