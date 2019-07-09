09 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray, Victoria Macaulay ile sözleşme yeniledi

Galatasaray, Victoria Macaulay ile sözleşme yeniledi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.07.2019

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ile olan sözleşmesini bir yıllığına uzattığını açıkladı.

Sarı-kırmızı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon da formamızı giyen ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon başında takımımıza katılan Victoria Macaulay, TKBL'de 33 maçta 12.8 sayı, 6.9 ribaund, 1.4 asist ve 1.2 top çalma istatistikleriyle oynamış ve yarı finale yükselen takımımızın önemli parçalarından biri olmuştu. EuroCup Women'da takımımızla 12 maça çıkan Birleşik Amerikalı forvet 15 sayı, 8.1 ribaund, 1.2 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları tutturdu. Macaulay hala devam eden yaz sezonunda WNBA takımlarından Chicago Sky forması da giyiyor. Oyuncumuza yeniden hoş geldin der, başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

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