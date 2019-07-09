09 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor

Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.07.2019

Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamasına göre, toplantı Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Saat 13.30'da başlayacak toplantıda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, üyelere güncel konularla ilgili bilgilendirmede bulunacak.

Toplantıda ayrıca gelecek ayki divan kurulunun yapılmaması görüşülerek karar alınacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray, Victoria Macaulay ile sözleşme yeniledi Galatasaray, Victoria Macaulay ile sözleşme yeniledi
Ve beklenen haber geldi! İşte Diagne'nin yeni adresi... Ve beklenen haber geldi! İşte Diagne'nin yeni adresi...
Tilbe Şenyürek Galatasaray'da Tilbe Şenyürek Galatasaray'da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör