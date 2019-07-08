08 Temmuz 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Terim’in yüzü gülüyor
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Sarı kırmızılılar yeni sezonun hazırlıklarını sürdürürken dün yapılan sabah antrenmanından neşeli görüntüler geldi.
Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ile konuşurken güldüğü gözlendi. Takımı yüksek sıcaklık zorlarken sabah 10.00'da kondisyon, akşam 18.00'de ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Cimbom, 14 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak. İki gün iznin ardından 17 Temmuz'da Avusturya'ya kamp için gidecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"