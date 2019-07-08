08 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Terim’in yüzü gülüyor

Terim’in yüzü gülüyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.07.2019

Sarı kırmızılılar yeni sezonun hazırlıklarını sürdürürken dün yapılan sabah antrenmanından neşeli görüntüler geldi.

, yardımcı antrenör ile konuşurken güldüğü gözlendi. Takımı yüksek sıcaklık zorlarken sabah 10.00'da kondisyon, akşam 18.00'de ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Cimbom, 14 Temmuz'a kadar 'da çalışacak. İki gün iznin ardından 17 Temmuz'da 'ya kamp için gidecek.
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