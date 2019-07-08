08 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray ve Sevilla arasında kıran kırana pazarlık

G.Saray ve Sevilla arasında kıran kırana pazarlık
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.07.2019

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızla; İspanyollar, Brezilyalı orta sahayla el sıkıştı ama kulüpler bir türlü anlaşamıyor. 6 milyon euro talep ederken, da oyuncusunu ucuza bırakmıyor

ile birbirinden istediği iki oyuncu üzerinde bir türlü anlaşamıyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediği iddia edilen fakat Florya'da çalışmalarını sürdüren Reyes için 3 ila 5 milyon euro arasında bir rakamın önerildiği belirtiliyordu.

Dış basında bu transferin bitme aşamasına geldiği iddia edilse de Fernando için Galatasaray'ın 6 milyon euro'dan aşağı inmediği kaydedildi. Böylesine kaliteli bir ismi 6 milyon euro'ya da bulamayacağını düşünen Cimbom, kontratının 1 yıl kalması ve 32 yaşına girecek olması nedeniyle bu rakamın üstüne de çıkmıyor. Banega ile önceki gün görüşen Sevilla, oyuncunun, "Ya sözleşmemi 2 yıl uzatın ya da Galatasaray'a gideyim" teklifini reddetti.

Kulüp Banega'ya ne yeni kontrat veriyor ne de 'a ucuza kaptırmak istiyor. ekibi, Fernando için G.Saray'ın istediği rakama da çıkmadı. İdarecilerin önümüzdeki günleri bekleyerek gelişmeleri takip edeceği belirtildi.
Cenk Ergün: "Fernando, Sevilla'yla anlaştığını söyledi"

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