08 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Ryan Babel'den paylaşım: "Hazırım ve açım"

Ryan Babel'den paylaşım: Hazırım ve açım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.07.2019

'a imza atan eski Beşiktaşlı yıldız futbolcu , hesabından sarı kırmızılı taraftarlarında hoşuna giden bir paylaşıma imza attı.

'a imza atan eski Beşiktaşlı futbolcu , hesabından bir paylaşım yaparak sarı kırmızılı taraftarlara yeni sezon için hazır olduğunu ifade etti.

İşte Ryan Babel'in sosyal medya paylaşımı;

Babel paylaştığı fotoğrafa bu notu düştü: "Sezona bugün başladım. Harika bir sezon için hazırım ve açım."

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