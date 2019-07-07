Yok artık Celta

07 Temmuz 2019, Pazar
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Giriş Tarihi: 07.07.2019
Bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Emre Mor için kulübü yüksek uçtu! İspanyol ekibi, sarı-kırmızılılardan 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Aslan, görüşmeleri askıya alırken, 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon yalnızca 12 maçta forma giydi.
Bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Emre Mor için kulübü yüksek uçtu! İspanyol ekibi, sarı-kırmızılılardan 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Aslan, görüşmeleri askıya alırken, 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon yalnızca 12 maçta forma giydi.
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