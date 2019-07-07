07 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Yok artık Celta

Yok artık Celta
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Emre Mor için kulübü yüksek uçtu! İspanyol ekibi, sarı-kırmızılılardan 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi. , görüşmeleri askıya alırken, 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon yalnızca 12 maçta forma giydi.

Bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Emre Mor için kulübü yüksek uçtu! İspanyol ekibi, sarı-kırmızılılardan 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi. , görüşmeleri askıya alırken, 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon yalnızca 12 maçta forma giydi.

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