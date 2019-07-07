07 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Okaka’ya 2.5 milyon

Okaka’ya 2.5 milyon
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.07.2019

İngiliz basını zaman zaman Galatasaray'ın gündemine gelen Okaka için yeni bir iddia ortaya attı. Watford Observer'in haberine göre; sarı-kırmızılılar 29 yaşındaki santrfor için 2.5 milyon pound önerecek.

İngiliz basını zaman zaman Galatasaray'ın gündemine gelen Okaka için yeni bir iddia ortaya attı. Watford Observer'in haberine göre; sarı-kırmızılılar 29 yaşındaki santrfor için 2.5 milyon pound önerecek. Nijerya asıllı İtalyan golcü için Ada temsilcisinin daha yüksek bir bedel beklediği kaydedildi. Geçen sezon 19 maçta 6 gol, 1 asistle oynayan Okaka'nın 2021'e kadar kontratı bulunuyor.

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