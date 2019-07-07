07 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Hedefteki adam Diagne

Hedefteki adam Diagne
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Aslan'ın satış listesine koyduğu Mbaye Diagne, taraftarın hedefindeki isim oldu. Galatasaray'ın öncesi yapacağı transferler için satışı önemli olan oyuncu için bir taraftar, internet sitesine "Satılık" ilanı açtırdı.

Aslan'ın satış listesine koyduğu Mbaye Diagne, taraftarın hedefindeki isim oldu. Galatasaray'ın öncesi yapacağı transferler için satışı önemli olan oyuncu için bir taraftar, internet sitesine "Satılık" ilanı açtırdı. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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