07 Temmuz 2019, Pazar
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Selçuk İnan’da KAP bekleniyor
Giriş Tarihi: 07.07.2019
Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü. Sarı-kırmızılılarda 1 yıl daha kalacak olan 34 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü. Sarı-kırmızılılarda 1 yıl daha kalacak olan 34 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla birlikte antrenmanlara katılan kaptan İnan'ın sözleşmesinin uzatıldığına dair KAP açıklaması kısa süre içerisinde yapılacak.
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