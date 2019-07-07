07 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Selçuk İnan’da KAP bekleniyor

Selçuk İnan’da KAP bekleniyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü. Sarı-kırmızılılarda 1 yıl daha kalacak olan 34 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü. Sarı-kırmızılılarda 1 yıl daha kalacak olan 34 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla birlikte antrenmanlara katılan kaptan İnan'ın sözleşmesinin uzatıldığına dair açıklaması kısa süre içerisinde yapılacak.

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