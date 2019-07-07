Selçuk İnan’da KAP bekleniyor

Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü. Sarı-kırmızılılarda 1 yıl daha kalacak olan 34 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü. Sarı-kırmızılılarda 1 yıl daha kalacak olan 34 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla birlikte antrenmanlara katılan kaptan İnan'ın sözleşmesinin uzatıldığına dair KAP açıklaması kısa süre içerisinde yapılacak.