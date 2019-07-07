07 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Bu Mayıs da bizim

Bu Mayıs da bizim
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Galatasaray'da Ozan Kabak gibi parlaması beklenen Atalay Babacan, öncesi iddialı. 19 yaşındaki futbolcu, 'da A takım ile birlikte çalışırken Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı.

Galatasaray'da Ozan Kabak gibi parlaması beklenen Atalay Babacan, öncesi iddialı. 19 yaşındaki futbolcu, 'da A takım ile birlikte çalışırken Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı. Genç oyuncu, "Çalışmalar başladı! Bu Mayıs da bizim olana kadar durmak yok" ifadelerini kullandı.

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