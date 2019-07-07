Galatasaray'da Ozan Kabak gibi parlaması beklenen Atalay Babacan, yeni sezon öncesi iddialı. 19 yaşındaki futbolcu, Florya'da A takım ile birlikte çalışırken Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı.

Galatasaray'da Ozan Kabak gibi parlaması beklenen Atalay Babacan, yeni sezon öncesi iddialı. 19 yaşındaki futbolcu, Florya'da A takım ile birlikte çalışırken Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı. Genç oyuncu, "Çalışmalar başladı! Bu Mayıs da bizim olana kadar durmak yok" ifadelerini kullandı.