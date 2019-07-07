07 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Gervinho’da Fener’le düello

Gervinho’da Fener’le düello
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Sport 'nın haberine göre; Parma'da yıldızını yeniden parlatan Gervinho için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi. 32 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransa'dan Lille ve Monaco ile İtalya'dan Fiorentina ile Inter'in devreye girdiği kaydedildi.

Sport 'nın haberine göre; Parma'da yıldızını yeniden parlatan Gervinho için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi. 32 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransa'dan Lille ve Monaco ile İtalya'dan Fiorentina ile Inter'in devreye girdiği kaydedildi. Geçen sezon 30 maçta 11 gol, 3 asistle coşan Fildişili yıldızın Parma'dan erken bir ayrılık yaşayabileceğinin altı çizildi.

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