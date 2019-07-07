07 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Ryan Babel'den yeni sezon mesajı

Babel'den yeni sezon mesajı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.07.2019

'ın yeni transferi , yeni sezona hazır olduğunu bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu, sosyal medya hesabından hırslı bir yüz ifadesinin bulunduğu ve ağzına "photoshop" ile aslan dişleri eklendiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Babel, fotoğrafına, "Benim sezon bugün başlıyor. Başka bir harika sezon için hazırım ve açım." notunu ekledi.



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