07 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Turgay Şeren'i andı

Galatasaray Turgay Şeren'i andı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A 'ın efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı 'in ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajda, 7 Temmuz 2016'da 84 yaşında yaşamını kaybeden Şeren'in hayatı hakkında bilgilere yer verildi.

Anma mesajında, "Unutulmaz kalecimiz, kaptanımız, teknik direktörümüz ve efsanemiz 'i aramızdan ayrılışının üçüncü yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." denildi.



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