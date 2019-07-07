07 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Nuri Şahin bombası

Nuri Şahin bombası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Galatasaray'da operasyonun yeni adı Nuri Şahin... Teknik direktör 'in daha önce de sarı-kırmızılıların gündemine giren 30 yaşındaki futbolcu için yönetime rapor verdiği iddia edildi.

Galatasaray'da operasyonun yeni adı Nuri Şahin... Teknik direktör 'in daha önce de sarı-kırmızılıların gündemine giren 30 yaşındaki futbolcu için yönetime rapor verdiği iddia edildi. İmparator'un A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemlerden de öğrencisi olan Nuri konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken, yıldız futbolcunun da gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Werder Bremen ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız orta sahanın Fatih Terim'le bir telefon görüşmesi yaptığı da ifade edilirken, kulüplerin anlaşması halinde imzaların atılabileceği kaydedildi.

4 DİL BİLİYOR
Sahadaki başarısının yanı sıra saha dışında da kendisini geliştiren Nuri Şahin, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Flamanca'yı akıcı bir şekilde konuşuyor. Eğitimine de önem veren 30 yaşındaki futbolcu, son olarak ABD'nin 'nde 'Business of Entertainment ve 'Media and Sports' programlarını tamamladı.

DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
Profesyonel kariyerine Borussia Dortmund'da başlayan Nuri Şahin, daha sonra sırasıyla Feyenoord, ve Werder Bremen forması giydi.

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