07 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Bayram piyangosu

Bayram piyangosu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Aslan'da kadroya girmekte zorlanan ve gözden düşen Ömer Bayram'a Süper Lig kulüplerinden teklifler geliyor. Teknik heyetin gitmesine izin verdiği 27 yaşındaki sol bek için yönetim Akhisar'a ödenen 400 bin Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

Aslan'da kadroya girmekte zorlanan ve gözden düşen Ömer Bayram'a Süper Lig kulüplerinden teklifler geliyor. Teknik heyetin gitmesine izin verdiği 27 yaşındaki sol bek için yönetim Akhisar'a ödenen 400 bin Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Bu sezon kalması halinde 400 bin euro kazanacak olan Ömer Bayram, gideceği takımdan 500 bin euro talep ediyor.

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