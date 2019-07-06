06 Temmuz 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması

Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Spor Toto Süper Lig takımlarından 'da başkan , " hakkında farklı kulüplerle ilgili şeyler konuşuluyor ama bizimle oturup pazarlık eden yok. Çünkü ortada oturup pazarlık edecek bir müşteri yok" dedi.

2019-2020 sezonu ilk etap kampını kulüp tesislerinde sürdüren 'un son antrenmanına kaleci Lung, sözleşmesi yenilenen , Mensah ile yeni transferlerden Mert ve genç futbolcular katıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanda sarı-kırmızılı futbolcular kondisyon, pas çalışması ve yarı saha maç yaptılar. Kulüp başkanı ve kulüp yöneticileri antrenmanı takip etti.

"DENİZ TÜRÜÇ İLE İLGİLİ BİZİMLE PAZARLIK EDEN YOK"

piyasasında bu sezon 1-2 futbolcunun konuşulduğunu kaydeden başkan Bedir, "Transfer piyasasında geçen sene daha fazla Türk futbolcu vardı. 7-8 futbolcu konuşuluyordu. Bu yıl yerli transfer edilebilecek 1-2 futbolcu var. hakkında farklı kulüplerle ilgili şeyler konuşuluyor ama bizimle oturup pazarlık eden yok. Bunun nedeni de yayıncı kuruluş ile arasında yapılacak olan görüşme. Yayıncı kuruluş döviz kurunun 3,8'e sabitlenmesini istiyor. Bu bizim ciddi şekilde gelir kaybımız demek. Daha sonra kulüpler borçlarını yapılandıracak sonra transfere yönelebilecek. satmadan alamıyor. 'ye bir bütçe verilecek, da ayrıca kaynak arayışında. Böyle bir ortamda 'Ben bu rakamı istiyorum. Bu fiyata alırım- satarım' denmesinin anlamı yok. Çünkü ortada oturup pazarlık atacak bir müşteri yok. Şampiyonluk yaşamış, Avrupa'da başarı elde etmiş takımlar Deniz'i ciddi şekilde istiyorlar. İstemekle olmuyor ki. Benim de aklımda öyle futbolcular geçiyor ki ama alamam keşke alsam. Bonservisli futbolcu transferlerinin biraz daha gecikeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 3-4 İSME DAHA İMZA ATTIRACAĞIZ"

Başkan Bedir, 'ın raporu doğrultusunda kendilerine faydalı olacak isimlerin listesini eklediklerini söyledi. Bedir konuşmasının devamında, "Ziya ve Mert takıma katıldı. Önümüzdeki hafta içerisinde yerli veya yabancı 3-4 futbolcuyu daha açıklamış oluruz. Eksiklik bulunan mevkilerimiz belli. Geçen sezon sözleşmesi bitenlerden sadece Mensah ve kaptan Umut ile sözleşme imzaladık" diye konuştu.

UMUT BULUT İLE DEVAM

Umut Bulut'un Kayserispor'da kalmak istediğini belirten kulüp başkanı Erol Bedir, "Umut önce telefon açtı, sonra buraya geldi. Konuştuğumuzda 'Ben Kayserinin evladıyım. 3 senedir 'de futbol oynuyorum. Benim geleceğim de burada. Başka takımlardan telifler var ama ben başka takımlarda çok para kazanmak veya banko oynamak yerine Kayseri'de kalmak, oynayabildiğim kadar oynamak, sonrasında da geleceğim konusunda söz sahibi olmak istiyorum' dedi. Hocamız ile konuştuk, o da Umut ile devam etmenin faydalı olacağını söyledi. Sözleşmesi biten bir yabancı futbolcu konusunda hoca ile mutabık kaldık" diye konuştu.

HASAN HÜSEYİN SAKATLANDI

Sarı - kırmızılıların sezonun ilk antrenmanında takımla birlikte çalışan sakatlandı. Geçen sezon sağ ayak serçe parmağından sakatlanan ve 2 ay sahalardan uzak kalan Hasan Hüseyin Acar, sezonun ilk antrenmanında tekrar sakatlandı. Takımla idmana çıkan Hasan Hüseyin'in geçen seneki sakatlığının nüksettiği öğrenildi. Konu ile ilgili açıklama yapan kulüp başkanı Erol Bedir, "Hasan Hüseyin Acar parmağındaki küçük problemden dolayı ameliyat olacak. Onun sıkıntısı 4-5 hafta sürecektir. Hemen ameliyat olmasını istiyoruz ki ligin başlamasına yetişebilsin" açıklamasında bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'a Banega'dan sonra o isim gelecek! Terim ısrarla istiyor G.Saray'a Banega'dan sonra o isim gelecek! Terim ısrarla istiyor
G.Saray ile F.Bahçe'den bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki isim G.Saray ile F.Bahçe'den bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki isim
İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Zirvede sürpriz bir isim var İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Zirvede sürpriz bir isim var
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör