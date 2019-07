Galatasaray için günlerden Banega

Galatasaray’ın ısrarla istediği 31 yaşındaki Arjantinli süper yıldız Ever Banega, menajeri ve avukatını yanına alıp Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile görüşecek.

Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde ilk sıraya yazdığı Ever Banega ile anlaşmaya varmış ancak Sevilla ile pazarlıklardan sonuç alamamıştı. Cimbom yoğun temaslar yapmasına rağmen henüz İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi'yi ikna edemedi. Monchi'nin, "Banega projemize inandı ve kalacak" demesine rağmen sözlerini "İleride bizimle olup olmayacağını görmeyeceğiz" şeklinde bitirmesi kafaları karıştırmıştı.



ŞİMDİ TOP OYUNCUDA

Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki Ever Banega ile 3.2 milyon euro'dan 3 yıllık anlaştı. Ancak Sevilla ile görüşmeler tıkandı. Tecrübeli oyuncu devreye gireceğini açıklamıştı. O tarih geldi çattı. Banega bugün menajeri Santiago Hirsig ve avukatıyla birlikte Monchi ile bir araya gelecek. Arjantinli yıldız, anlaşmaya vardığı Galatasaray'a gitmek için kolaylık isteyecek. Cimbom da bu gelişmeleri takip ediyor. Banega dün Sevilla ile sezonun ilk antrenmanına katıldı.



ERGÜN: KABUL ETTİ

Cimbom'un eski sportif direktörü Cenk Ergün, Radyospor'a konuştu. Ergün "Kulüp yetkilileri her zaman olanı söylemezler. Olanı olmuyormuş gibi de lanse ederler. Amaçları kulüplerin çıkarlarını maksimum seviyeye getirmektir. Sevilla Sportif Direktörü Monchi de Banega konusunda bunu yapıyor. Benim aldığım haberlere göre Banega, Galatasaray'ı kabul etti. İki kulüp arasında kuvvetli temaslar da sürüyor. Ama Galatasaray satacağı oyunculara da ağırlık vermeli" dedi.



FERNANDO GÜN SAYIYOR

Kariyerini İspanya'da sürdürmek isteyen Fernando, Sevilla ile anlaşmıştı. Cimbom'un Ever Banega transferinden bağımsız şekilde yürütülen bu operasyonda henüz bir ilerleme kaydedilmedi. Sevilla, Banega için tavrını ne kadar yumuşatırsa Galatasaray da Fernando'nun bu kulübe gitmesi için o kadar kolaylık gösterecek. Fernando ise gelişmeleri takip ediyor.