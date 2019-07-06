06 Temmuz 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Babel sezonu bekliyor

Babel sezonu bekliyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Yeni transfer bir an önce Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyor. Hollandalı oyuncu, İnstagram'dan iletişime geçtiği taraftarlara "Hep birlikte büyük başarılar kazanacağız. Desteğiniz beni daha da güçlü hissettiriyor" mesajı verdi .

Yeni transfer bir an önce Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyor. Hollandalı oyuncu, İnstagram'dan iletişime geçtiği taraftarlara "Hep birlikte büyük başarılar kazanacağız. Desteğiniz beni daha da güçlü hissettiriyor" mesajı verdi .

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