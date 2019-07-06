06 Temmuz 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Cimbom'un hedefi Abou

Cimbom'un hedefi Abou
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Aslan bir yandan transfere kaynak oluşturmak için Mbaye Diagne'yi elden çıkarmaya çalışırken diğer taraftan golcüsünü arıyor. Gündemde 'ın eski forveti Vincent Aboubakar var.

Aslan bir yandan transfere kaynak oluşturmak için Mbaye Diagne'yi elden çıkarmaya çalışırken diğer taraftan golcüsünü arıyor. Gündemde 'ın eski forveti Vincent Aboubakar var. Porto'da 3. forvet konumuna düşen 27 yaşındaki yıldızın bonservisi 15 milyon euro. Kiralama formülü devrede.

MOR BELİRSİZ
Büyük bir yetenek olmasına rağmen kafasını bir türlü futbola veremeyen Emre Mor'un kariyeri düşüşte. Adı son dönemde Galatasaray ile anılan 22 yaşındaki futbolcu için kararı verecek. İmparator kadro genişliğini düşünerek "Alınsın" raporu verirse genç hücum oyuncusu için temas kurulacak

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