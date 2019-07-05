05 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.07.2019

'in son şampiyonu , hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde günün ilk antrenmanının salonda gerçekleştirildiği belirtildi.

Salon çalışmalarının ardından futbolcuların sahada ve rampada koştuğu aktarıldı.

Günün ikinci idmanında ise topla yapılan teknik çalışmaların ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik oyunsal formda pas organizasyonlarının üzerinde durulduğu kaydedildi.

Öte yandan futbolculardan , Emre Taşdemir, Kostas Mitroglou, Marcao, Mariano Ferreira Filho, Ömer Bayram, Ryan Donk ve Yunus Akgün'ün Medical Park Bahçelievler Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi.

, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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