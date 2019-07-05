05 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Yunus Akgün için kritik karar

Yunus Akgün için kritik karar
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Galatasaray'ın genç yıldızlarından Yunus Akgün, uzun süredir Lazio'nun gündemindeydi. 18 yaşındaki sağ kanat için İtalyan ekibinin 4 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay önerdiği iddia edilmişti Galatasaray'ın Lazio'nun teklifine sıcak baktığı ve 5 milyon bonservis bedeli ödenmesi halinde bu oyuncunun satışa onay vereceği belirtildi.

Galatasaray'ın genç yıldızlarından Yunus Akgün, uzun süredir Lazio'nun gündemindeydi. 18 yaşındaki sağ kanat için İtalyan ekibinin 4 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay önerdiği iddia edilmişti Galatasaray'ın Lazio'nun teklifine sıcak baktığı ve 5 milyon bonservis bedeli ödenmesi halinde bu oyuncunun satışa onay vereceği belirtildi.
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