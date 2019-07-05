Yunus Akgün için kritik karar

Galatasaray'ın genç yıldızlarından Yunus Akgün, uzun süredir Lazio'nun gündemindeydi. 18 yaşındaki sağ kanat için İtalyan ekibinin 4 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay önerdiği iddia edilmişti Galatasaray'ın Lazio'nun teklifine sıcak baktığı ve 5 milyon bonservis bedeli ödenmesi halinde bu oyuncunun satışa onay vereceği belirtildi.

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genç yıldızlarından Yunus Akgün, uzun süredir Lazio'nun gündemindeydi. 18 yaşındaki sağ kanat için İtalyan ekibinin 4 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay önerdiği iddia edilmişti Galatasaray'ın Lazio'nun teklifine sıcak baktığı ve 5 milyon bonservis bedeli ödenmesi halinde bu oyuncunun satışa onay vereceği belirtildi.