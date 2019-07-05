05 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Çalışma izni müjdesi

Çalışma izni müjdesi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Everton'dan kiralık olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan ve performansıyla göz dolduran Henry Onyekuru için İngiltere'de yine çalışma izni çıkmadı. Galatasaray, Everton'la yeniden temasa geçti.

Galatasaray'ın 1 sezon daha kiralamak istediği Henry Onyekuru için kötü, sarı-kırmızılılar için iyi haber... İngiltere Çalışma Bakanlığı, 22 yaşındaki futbolcu için çalışma iznini yine vermedi. Nijeryalı olması sebebiyle Ada'da çalışma izni almak için milli takımında belli bir süre oynaması istenen Onyekuru, ilk 11'e giremeyince Everton'da oynaması bir kez daha ertelendi. Yıldız futbolcunun yeniden Galatasaray forması giymek istediği bilinirken, sarı-kırmızılılar Onyekuru için Everton ile temasa geçti. Geçen sezon attığı gollerle şampiyonluk yolunda büyük rol oynayan Onyekuru için 1.5-2 milyon euro arasında kiralama bedeli, kendisine de aynı miktarda maaş ödeneceği iddia edildi.
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