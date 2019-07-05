05 Temmuz 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Çalışma izni müjdesi
Giriş Tarihi: 05.07.2019
Everton'dan kiralık olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan ve performansıyla göz dolduran Henry Onyekuru için İngiltere'de yine çalışma izni çıkmadı. Galatasaray, Everton'la yeniden temasa geçti.
Galatasaray'ın 1 sezon daha kiralamak istediği Henry Onyekuru için kötü, sarı-kırmızılılar için iyi haber... İngiltere Çalışma Bakanlığı, 22 yaşındaki futbolcu için çalışma iznini yine vermedi. Nijeryalı olması sebebiyle Ada'da çalışma izni almak için milli takımında belli bir süre oynaması istenen Onyekuru, ilk 11'e giremeyince Everton'da oynaması bir kez daha ertelendi. Yıldız futbolcunun yeniden Galatasaray forması giymek istediği bilinirken, sarı-kırmızılılar Onyekuru için Everton ile temasa geçti. Geçen sezon attığı gollerle şampiyonluk yolunda büyük rol oynayan Onyekuru için 1.5-2 milyon euro arasında kiralama bedeli, kendisine de aynı miktarda maaş ödeneceği iddia edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"