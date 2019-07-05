05 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

İngilizler ‘Seri’ diyor

İngilizler ‘Seri’ diyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.07.2019

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Galatasaray, Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yle yakından ilgileniyor. Seri'yi Galatasaray dışında Lyon, Napoli, Inter gibi dev ekipler de transfer etmek istiyor.

İngiliz basını, orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray için yeni bir isim ortaya attı. Ada medyasında çıkan haberde sarı-kırmızılıların 'den düşen Fulham'ın yıldızı Jean Michael Seri ile ilgilendiğini yazdı. 27 yaşındaki ön libero için Aslan ile birlikte İnter, Lyon, Napoli ve Crystal Palace'ın da devrede olduğu kaydedildi.
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