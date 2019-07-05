05 Temmuz 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
İngilizler ‘Seri’ diyor
Giriş Tarihi: 05.07.2019
İngiliz basınında yer alan iddialara göre Galatasaray, Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yle yakından ilgileniyor. Seri'yi Galatasaray dışında Lyon, Napoli, Inter gibi dev ekipler de transfer etmek istiyor.
İngiliz basını, orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray için yeni bir isim ortaya attı. Ada medyasında çıkan haberde sarı-kırmızılıların Premier Lig'den düşen Fulham'ın yıldızı Jean Michael Seri ile ilgilendiğini yazdı. 27 yaşındaki ön libero için Aslan ile birlikte İnter, Lyon, Napoli ve Crystal Palace'ın da devrede olduğu kaydedildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"