05 Temmuz 2019, Cuma
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Sinan Bolat, kariyerinde 9 farklı takımda forma giydi. 30 yaşındaki file bekçisi, sırasıyla Genk, Standard Liege, Porto, Kayseri, Galatasaray, Club Brugge, Nacional, Arouca, Royal Antwerp'te oynadı.
Sinan Bolat iddiası
Giriş Tarihi: 05.07.2019
Muslera’ya alternatif arayan Galatasaray için yeni isim ortaya atıldı. Belçika basını, Antwerp forması giyen Sinan Bolat’ın Aslan’a yakın olduğunu yazdı. Galatasaray'ın gündemindeki 30 yaşındaki eldiven Sinan Bolat, kariyerinde 9 farklı ekibin kalesini korudu.
Bursaspor'un kalecileri Okan Kocuk ve Muhammet Şengezer ile görüşen Galatasaray için yeni bir isim ortaya atıldı. Muslera'ya alternatif bir file bekçisi arayan sarı-kırmızılıların milli oyuncu Sinan Bolat'la ilgilendiği iddia edildi. Belçika basını, Royal Antwerp forması giyen 30 yaşındaki kalecinin Galatasaray'a yakın olduğunu ileri sürerken, İspanyol ekipleri Leganes, Valladolid ile Belçika temsilcisi Standard Liege'nin de Sinan'a talip olduğu yazıldı. 2020'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Antwerp'in vazgeçilmezleri arasında yer alan tecrübeli kaleci, ay-yıldızlı formayı da 12 kez giydi. Genk, Porto ve Club Brugge gibi takımların kalesini koruyan Sinan, 2014-15 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da oynamıştı. Sarı-kırmızılılarla o sezon 12 resmi karşılaşmaya çıkan tecrübeli eldiven, bir önceki yıl da Kayserispor'da kiralık forma giymişti.
Sinan Bolat, kariyerinde 9 farklı takımda forma giydi. 30 yaşındaki file bekçisi, sırasıyla Genk, Standard Liege, Porto, Kayseri, Galatasaray, Club Brugge, Nacional, Arouca, Royal Antwerp'te oynadı.
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