05 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Mbaye Diagne olay çıkardı!

Mbaye Diagne olay çıkardı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Afrika Kupası'nda milli takımıyla boy gösteriyor. Diagne ile ilgili ortaya flaş bir iddia atıldı. Maçlarda fazla süre alamayan Diagne'nin hocasıyla tartıştığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne için dün çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Afrika Kupası'nda mücadele eden Senegal Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan yıldız futbolcunun, kendisine şans vermediği için hocası Aliou Cisse ile tartıştığı ileri sürüldü. Grup maçlarında yalnızca Cezayir'e karşı 18 dakika sahada kalan Diage'nin Uganda karşılaşmasında da oynamaması halinde kampı terk edeceği belirtiliyor.

Emre'den mesaj var
Geçtiğimiz sezonun 32. haftasında oynanan maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'nın en az 1 sene sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Tedavisine devam edilen Emre, "Verilen programı eksiksiz uygulamaya çalışıyorum. Takımı kenardan fazla izlememek, sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. İnşallah yeni sezonun ikinci yarısına yetişirim" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray sahaya indi! Yeni transferler... G.Saray sahaya indi! Yeni transferler...
Vedat Muriç'ten flaş açıklama Vedat Muriç'ten flaş açıklama
Sevilla'dan Banega açıklaması! Galatasaray... Sevilla'dan Banega açıklaması! Galatasaray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör