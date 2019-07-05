Mauri kapışması

Türkiye transfer piyasası gün geçtikçe daha da hareketleniyor. Özellikle büyük takımlar kadrolarını güçlendirmek için bonservisini elinde olan genç yetenekler için zaman zaman karşı karşıya geliyor.

Türkiye transfer piyasası gün geçtikçe daha da hareketleniyor. Özellikle büyük takımlar kadrolarını güçlendirmek için bonservisini elinde olan genç yetenekler için zaman zaman karşı karşıya geliyor. Bunlardan birinin de Jose Mauri olduğu ortaya çıktı. 2015'te Parma'dan 6 milyon euro bedelle Milan'a transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mauri, kontratının 30 Haziran 2019'da bitmesinin ardından Milan ile yollarını ayırdı. İtalya'da yayın yapan Ilmilanista'nın haberine göre Jose Mauri'ye Türkiye, Rusya ve Arjantin'den ilgi var. Haberde, Arjantin doğumlu İtalyan oyuncu için Türkiye'den Beşiktaş ile birlikte F.Bahçe ve G.Saray'ın, Rusya'dan L. Moskova ve Zenit'in ilgisi olduğu yazıldı. Jose Mauri, geçen sezon Milan ile Serie A'da 5 maçta forma şansı bulmuş ve 1 de asist yapmıştı.