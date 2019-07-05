Mauri kapışması
Türkiye transfer piyasası gün geçtikçe daha da hareketleniyor. Özellikle büyük takımlar kadrolarını güçlendirmek için bonservisini elinde olan genç yetenekler için zaman zaman karşı karşıya geliyor.
Türkiye transfer piyasası gün geçtikçe daha da hareketleniyor. Özellikle büyük takımlar kadrolarını güçlendirmek için bonservisini elinde olan genç yetenekler için zaman zaman karşı karşıya geliyor. Bunlardan birinin de Jose Mauri olduğu ortaya çıktı. 2015'te Parma'dan 6 milyon euro bedelle Milan'a transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mauri, kontratının 30 Haziran 2019'da bitmesinin ardından Milan ile yollarını ayırdı. İtalya'da yayın yapan Ilmilanista'nın haberine göre Jose Mauri'ye Türkiye, Rusya ve Arjantin'den ilgi var. Haberde, Arjantin doğumlu İtalyan oyuncu için Türkiye'den Beşiktaş ile birlikte F.Bahçe ve G.Saray'ın, Rusya'dan L. Moskova ve Zenit'in ilgisi olduğu yazıldı. Jose Mauri, geçen sezon Milan ile Serie A'da 5 maçta forma şansı bulmuş ve 1 de asist yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"