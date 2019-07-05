05 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Kombinede genel satışlar başladı

Kombinede genel satışlar başladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Galatasaray genel kombine satışına başladı. fiyatları en düşük bin 500 TL, en yüksek 7 bin 500 TL olmak üzere belirlendi. Kombine kartlar için farklı taksit planlamaları yapılırken, sezon içerisinde 1 kombine kartın en fazla 7 kez devredileceği belirtildi

Galatasaray genel kombine satışına başladı. fiyatları en düşük bin 500 TL, en yüksek 7 bin 500 TL olmak üzere belirlendi. Kombine kartlar için farklı taksit planlamaları yapılırken, sezon içerisinde 1 kombine kartın en fazla 7 kez devredileceği belirtildi
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