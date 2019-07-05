05 Temmuz 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
FİYATINI ARTIRMAK İSTİYOR
Aslan'ın 5 milyon euro'ya bonservisini almak istediği Arjantinli için Monchi'nin 9 milyon euro fiyat biçtiği kaydedildi. Bu nedenle pazarlığı kızıştırmak ve fiyatı artırmak için Monchi'nin böyle açıklamalar yaptığı ifade edildi. Galatasaray cephesinin oyuncunun menajerinden söz aldığı belirtilirken, Banega'nın yeni bir maceraya yelken açmaya hazır olduğu biliniyor. 31 yaşındaki futbolcunun takımın önemli bir parçası olduğu belirtilse de Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesinin kalması bu iddiayı kanıtlamıyor.
FERNANDO KOZU VAR
Sevilla'nın Galatasaraylı Fernando Reges'in peşinde olduğunu inkar etmeyen Monchi'den Brezilyalı yıldız için herhangi bir açıklama gelmedi. Sarı-kırmızılıların 2020'ye kadar oyuncusu olan Fernando'yu; Banega'yı alamadığı takdirde kesinlikle Sevilla'ya satmayacağı belirtildi. Geçen sezon devre arasında PSG'nin de gündemine gelen Fernando'nun Avrupa'da hâlâ ciddi bir piyasası bulunuyor.
MARIANO FLAMENGO'YA
Brezilya basını, Avrupa'da forma giyen en iyi Brezilyalı futbolcularını topladı. İlk sırada Liverpool kalecisi Alisson Becker yer aldı. Aslan'ın sağ beki Mariano ise 28. oldu 32 yaşındaki yıldızın 2 kupa kazandığı ifade edilirken Flamengo'ya transfer olabileceği kaydedildi.
KOMŞU'DAN TEKLİF
Cimbom'un 1.5 yıllığına maaşını ödemesi karşılığında kiraladığı fakat göndermek istediği Kostas Mitroglou için eski takımı Olympiakos'tan teklif geldi. Yunan ekibinin, "2 milyon euro'yu biz, 700 bin euro'yu siz ödeyin" teklifini yaptığı bildirildi.
Diretme Monchi!
Giriş Tarihi: 05.07.2019
Galatasaray'ın Ever Banega transferi çıkmaza girdi. İspanyol ekibi Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi, “Onu bırakmaya niyetimiz yok. Ne olacağını göreceğiz” dedi. Arjantinli yarın kulüple özel olarak görüşecek.
Galatasaray'da arapsaçına dönen Ever Banega transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Arjantinli orta sahayı göndermek istemediklerini kesin bir dille ifade etti. Cimbom'un el sıkıştığı 31 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılmak istediği belirtilirken, İspanyol yönetici Monchi durumun tam tersi olduğunu kaydetti. Oyuncuyu ikna ettiğini söyleyen Monchi, "Banega takımın önemli bir parçası. Onun yeni projemize ikna ve motive olduğunu gördüm" şeklinde konuştu.
FİYATINI ARTIRMAK İSTİYOR
Aslan'ın 5 milyon euro'ya bonservisini almak istediği Arjantinli için Monchi'nin 9 milyon euro fiyat biçtiği kaydedildi. Bu nedenle pazarlığı kızıştırmak ve fiyatı artırmak için Monchi'nin böyle açıklamalar yaptığı ifade edildi. Galatasaray cephesinin oyuncunun menajerinden söz aldığı belirtilirken, Banega'nın yeni bir maceraya yelken açmaya hazır olduğu biliniyor. 31 yaşındaki futbolcunun takımın önemli bir parçası olduğu belirtilse de Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesinin kalması bu iddiayı kanıtlamıyor.
FERNANDO KOZU VAR
Sevilla'nın Galatasaraylı Fernando Reges'in peşinde olduğunu inkar etmeyen Monchi'den Brezilyalı yıldız için herhangi bir açıklama gelmedi. Sarı-kırmızılıların 2020'ye kadar oyuncusu olan Fernando'yu; Banega'yı alamadığı takdirde kesinlikle Sevilla'ya satmayacağı belirtildi. Geçen sezon devre arasında PSG'nin de gündemine gelen Fernando'nun Avrupa'da hâlâ ciddi bir piyasası bulunuyor.
MARIANO FLAMENGO'YA
Brezilya basını, Avrupa'da forma giyen en iyi Brezilyalı futbolcularını topladı. İlk sırada Liverpool kalecisi Alisson Becker yer aldı. Aslan'ın sağ beki Mariano ise 28. oldu 32 yaşındaki yıldızın 2 kupa kazandığı ifade edilirken Flamengo'ya transfer olabileceği kaydedildi.
KOMŞU'DAN TEKLİF
Cimbom'un 1.5 yıllığına maaşını ödemesi karşılığında kiraladığı fakat göndermek istediği Kostas Mitroglou için eski takımı Olympiakos'tan teklif geldi. Yunan ekibinin, "2 milyon euro'yu biz, 700 bin euro'yu siz ödeyin" teklifini yaptığı bildirildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"