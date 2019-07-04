Sevilla'dan Ever Banega açıklaması! Galatasaray...

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan ve bu doğrultuda geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak için düğmeye basan Galatasaray'a kötü haber geldi. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki bir numaralı isim olan Arjantinli futbolcu Ever Banega'nın takımda kalacağını açıkladı.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, adı Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Arjantinli futbolcu Ever Banega ile ilgili yeni transferler Joan Jordan ve Diego Carlos'un imza töreninde açıklamalarda bulundu. İspanyol futbol adamı, sarı-kırmızılı takımda transfer olacağı konuşulan Arjantinli futbolcunun satış listesinde olmadığını ve takımdan ayrılmayacağını duyurdu.

Banega'nın Sevilla'nın yeni projesinin önemli parçalarından biri olduğunu ifade eden Monchi, "Ever Banega bizim için önemli bir parça ve hiçbir zaman transfer piyasasında olmadı. Banega ile konuştuğumda Banega'nın yeni projemize ikna ve motive olduğunu gördüm. Banega, bizim projemizin önemli parçası" şeklinde konuştu.

Monchi'nin yanı sıra Sevilla'nın yeni teknik direktörü Julen Lopetegui de Banega hakkında konuştu ve Arjantinli futbolcunun takımda kalmasını istediğini dile getirdi. Monchi'nin Benaga'yı takımda tutmak için büyük bir çaba sarfettiğini dile getiren Julen Lopetegui, "Ever Banega, Monchi'nin Sevilla'da inşa etmeye çalıştığı mükemmel takımın önemli bir parçası" ifadelerini kullandı.