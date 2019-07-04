04 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da kombineler genel satışa çıktı

Galatasaray'da kombineler genel satışa çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.07.2019

'ın yeni sezon kombinelerinin taraftarlara genel satışı başladı.

'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan 'ın Türk Türk 'ndaki maçlarının takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftar için kombineler genel satışa çıktı. Kombine biletlerinin Passo.com.tr, GS Store ve Spor Kompleksi Stadyumu kombine satış ofislerinden genel satışa çıktığı ifade edildi. Kombineleri sadece Galatasaray logolu Passolig kartları olan taraftalar alabilecek.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçların 2019-2020 sezonundaki kombine fiyatları şöyle:

"7 bin 500 TL, 6 bin 500 TL, 6 bin TL, 5 bin TL, 4 bin TL, 3 bin 250 TL, 2 bin 600 TL, bin 700 TL ve bin 500 TL."
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