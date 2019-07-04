04 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Okan olmazsa Muhammet

Okan olmazsa Muhammet
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.07.2019

Galatasaray'ın yedek kaleci adayları Okan Kocuk ve Muhammet Şengezer. Cimbom öncelikle Okan'ı istiyor ancak 23 yaşındaki başarılı eldivenle ve Başakşehir de yakından ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların yedek kaleci adayları Okan Kocuk ve Muhammet Şengezer. Cimbom öncelikle Okan'ı istiyor ancak 23 yaşındaki başarılı eldivenle ve Başakşehir de yakından ilgileniyor. O da Timsah'ın yeni sezon açılışına katılmadı. Transfer görüşmelerini sürdürüyor. Aslan, Okan'ı alamazsa Muhammet için baskısını artıracak.

SIRADAKİ İSİM: YUSUF ERDOĞAN
Şu ana kadar 5 futbolcuyla anlaşan Galatasaray'ın bir sonraki hamlesi Yusuf Erdoğan olacak. Askere gitmeden önce kanat oyuncusuyla anlaşan Aslan kısa süre içinde Yusuf'u da açıklayacak. 27 yaşındaki oyuncu, askerdeyken çarşı izninde Galatasaray forması giymişti.

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