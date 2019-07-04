04 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Jimmy Durmaz: Fatih Terim için buradayım

Jimmy: Terim için buradayım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.07.2019

Galatasaray'ın yeni transferi açıklamalarda bulundu. Toulouse'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın yolunu tutan Jimmy Durmaz daha iyi tekliflere rağmen Cimbom'u seçtiğini söyledi.

Toulouse'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın yolunu tutan Jimmy Durmaz daha iyi tekliflere rağmen Cimbom'u seçtiğini söyledi. 30 yaşındaki futbolcu "Buraya gelmemde iki faktör çok önemliydi. İlki ile çalışmak her zaman hayalimdi, bunu yakaladım. İkincisi ise Şampiyonlar Ligi'nde oynama arzusuydu. Yeni formamla hayallerime kavuşacağım" dedi.

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