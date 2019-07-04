04 Temmuz 2019, Perşembe
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Jimmy Durmaz: Fatih Terim için buradayım
Giriş Tarihi: 04.07.2019
Galatasaray'ın yeni transferi açıklamalarda bulundu. Toulouse'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın yolunu tutan Jimmy Durmaz daha iyi tekliflere rağmen Cimbom'u seçtiğini söyledi.
Toulouse'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın yolunu tutan Jimmy Durmaz daha iyi tekliflere rağmen Cimbom'u seçtiğini söyledi. 30 yaşındaki futbolcu "Buraya gelmemde iki faktör çok önemliydi. İlki Fatih Terim ile çalışmak her zaman hayalimdi, bunu yakaladım. İkincisi ise Şampiyonlar Ligi'nde oynama arzusuydu. Yeni formamla hayallerime kavuşacağım" dedi.
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