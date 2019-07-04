04 Temmuz 2019, Perşembe
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Marcao 20’den aşağı asla olmaz
Giriş Tarihi: 04.07.2019
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Chaves'ten 4 milyon Euro'ya aldığı Marcao'ya teklif yağıyor. Atalanta'dan sonra Genoa da Brezilyalı stopere kanca atmış durumda.
Cimbom'un geçen sezon devre arasında Chaves'ten 4 milyon Euro'ya aldığı Marcao'ya teklif yağıyor. Atalanta'dan sonra Genoa da Brezilyalı stopere kanca atmış durumda. 22 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekiplerinin 12 milyon euro'luk teklifleri ciddiye alınmıyor. Galatasaray yönetimi, "20 milyon euro'dan aşağı olmaz" cevabı verdi.
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