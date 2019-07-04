Borsada da zirveye çıktı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Galatasaray'ın hissesi yılın ilk yarısını zirvede tamamladı. Sarı-kırmızılıların kağıdı yüzde 18.55'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Galatasaray'ın hissesi yılın ilk yarısını zirvede tamamladı. Sarı-kırmızılıların kağıdı yüzde 18.55'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Aslan'ı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş takip ediyor.