04 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Borsada da zirveye çıktı

Borsada da zirveye çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.07.2019

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Galatasaray'ın hissesi yılın ilk yarısını zirvede tamamladı. Sarı-kırmızılıların kağıdı yüzde 18.55'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Galatasaray'ın hissesi yılın ilk yarısını zirvede tamamladı. Sarı-kırmızılıların kağıdı yüzde 18.55'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Aslan'ı Fenerbahçe, ve Beşiktaş takip ediyor.

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