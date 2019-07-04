04 Temmuz 2019, Perşembe
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Terim ve ekibi sıkı çalışıyor
Giriş Tarihi: 04.07.2019
Aslan'da teknik heyet yoğun transfer döneminde sıkı şekilde çalışıyor. Scout şefi Emre Utkucan'ın "İmparator ve askerleri için durmak yok" mesajıyla fotoğraf paylaştı.
Aslan'da teknik heyet yoğun transfer döneminde sıkı şekilde çalışıyor. Scout şefi Emre Utkucan'ın "İmparator ve askerleri için durmak yok" mesajıyla paylaştığı fotoğrafta teknik direktör Fatih Terim'in haricinde yardımcıları Hasan Şaş, Levent Şahin, Ümit Davala, dış transferleri yürüten Şükrü Hanedar yer alıyor. Transfer gelişmelerini takip eden İmparator ve ekibi yeni sezon planlamasını da tüm detaylarıyla masaya yatırdılar.
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