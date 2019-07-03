03 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray sezonu açıyor

Galatasaray sezonu açıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.07.2019

, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın başlıyor. Yeni sezon öncesi teknik direktör yönetiminde 4 Temmuz Perşembe günü 'nde bir araya gelecek olan sarı kırmızılılarda ilk iki gün sağlık kontrolleri yapılacak.

Sezon hazırlıklarının ilk bölümü 4-14 Temmuz tarihleri arasında 'da olacak. İki günlük iznin ardından 17 Temmuz Çarşamba günü 'nın Tirol eyaletine bağlı Seefeld kasabasında yurt dışı kamp çalışmalarına başlayacak olan , Avusturya'daki bir haftalık kamp süresi sonrası 23 Temmuz Salı günü 'ye dönecek.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sezon öncesi maç ve takip eden hazırlık dönemi ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacak.



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