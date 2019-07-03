Trezeguet isyan etti

Galatasaray, Fenerbahçe ve Watford'un kadrosuna katmak istediği Kasımpaşalı Trezeguet isyan bayrağını açtı. Mısırlı futbolcu, Kasımpaşa yönetimine ayrılmak istediğini net şekilde bildirdi. 24 yaşındaki oyuncu "Beni isteyen kulüplerden biriyle anlaşın." dedi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Watford'un kadrosuna katmak istediği Kasımpaşalı Trezeguet isyan bayrağını açtı. Mısırlı futbolcu, Kasımpaşa yönetimine ayrılmak istediğini net şekilde bildirdi. 24 yaşındaki oyuncu "Beni isteyen kulüplerden biriyle anlaşın. Kariyerimde yeni bir maceraya atılmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Trezeguet'nin Kasımpaşa ile 2021'e kadar kontratı bulunuyor.

KAPTAN KESİN KALACAK

Sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan, kulüple yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamamıştı. Ancak Fatih Terim'in "Mutlaka kalsın" dediği tecrübeli futbolcuyla yeni sözleşme imzalanacak. Eşi Cemre İnan ile ABD'de tatilde olan 34 yaşındaki futbolcu, dönünce Cimbom'a imzayı atacak.