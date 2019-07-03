Trezeguet isyan etti
Galatasaray, Fenerbahçe ve Watford'un kadrosuna katmak istediği Kasımpaşalı Trezeguet isyan bayrağını açtı. Mısırlı futbolcu, Kasımpaşa yönetimine ayrılmak istediğini net şekilde bildirdi. 24 yaşındaki oyuncu "Beni isteyen kulüplerden biriyle anlaşın." dedi.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Watford'un kadrosuna katmak istediği Kasımpaşalı Trezeguet isyan bayrağını açtı. Mısırlı futbolcu, Kasımpaşa yönetimine ayrılmak istediğini net şekilde bildirdi. 24 yaşındaki oyuncu "Beni isteyen kulüplerden biriyle anlaşın. Kariyerimde yeni bir maceraya atılmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Trezeguet'nin Kasımpaşa ile 2021'e kadar kontratı bulunuyor.
KAPTAN KESİN KALACAK
Sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan, kulüple yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamamıştı. Ancak Fatih Terim'in "Mutlaka kalsın" dediği tecrübeli futbolcuyla yeni sözleşme imzalanacak. Eşi Cemre İnan ile ABD'de tatilde olan 34 yaşındaki futbolcu, dönünce Cimbom'a imzayı atacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"