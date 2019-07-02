Galatasaray'a Banega'dan kötü haber
Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar birçok isim ile anlaşma sağlarken, Ever Banega transferi içinde girişimlerini sürdürüyordu. Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde açıklaması beklenen Banega için Sevilla cephesinden şok bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için birçok oyuncuyla temaslarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ryan Babel, Ozornwafor, Adem Büyük gibi isimleri açıklayarak transfer gündemini ısıtan Aslan bugün de Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattığını duyurmuştu.
Diagne'yi bir an önce takımdan göndermek isteyen Galatasaray bu problemi de bir an önce çözmek istiyor. Öte yandan birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Sarı-kırmızılılar Ever Banega transferinde sona yaklaşmıştı ancak Arjantinli futbolcunun kulübünden flaş bir açıklama geldi.
A Spor'a konuşan Sevilla Sportif direktör Monchi, Banega'nın takımdan ayrılmayacağını, kendisinin satış listesinde olmadığını belirtti. Bu açıklamanın üzerine Galatasaray cephesinden gelecek hamle bekleniyor...
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