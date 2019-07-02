02 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a Banega'dan kötü haber

Galatasaray'a Banega'dan kötü haber
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 Giriş Tarihi: 02.07.2019

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar birçok isim ile anlaşma sağlarken, transferi içinde girişimlerini sürdürüyordu. Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde açıklaması beklenen Banega için Sevilla cephesinden şok bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için birçok oyuncuyla temaslarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde , Ozornwafor, gibi isimleri açıklayarak transfer gündemini ısıtan Aslan bugün de Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Diagne'yi bir an önce takımdan göndermek isteyen Galatasaray bu problemi de bir an önce çözmek istiyor. Öte yandan birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Sarı-kırmızılılar transferinde sona yaklaşmıştı ancak Arjantinli futbolcunun kulübünden flaş bir açıklama geldi.

A Spor'a konuşan Sevilla Sportif direktör Monchi, Banega'nın takımdan ayrılmayacağını, kendisinin satış listesinde olmadığını belirtti. Bu açıklamanın üzerine Galatasaray cephesinden gelecek hamle bekleniyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray transferleri böyle duyurdu l İZLE G.Saray transferleri böyle duyurdu l İZLE
G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi... G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi...
G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör