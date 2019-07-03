03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Diagne’den kupa paylaşımı
Giriş Tarihi: 03.07.2019
Cimbom'un göndermek istediği Mbaye Diagne kafa karıştıran paylaşımlarını sürdürüyor. Önceki gün "4 senelik kontratım var. Burada kalmaya karar verdim" demişti.
Cimbom'un göndermek istediği Mbaye Diagne kafa karıştıran paylaşımlarını sürdürüyor. Önceki gün "4 senelik kontratım var. Burada kalmaya karar verdim. Benim hakkımda çok konuşuyorsunuz. Arabistan'a gitmiyorum. Anlıyor musunuz?" demişti. Diagne dün de İnstgram'dan sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası'nı kaldırdığı bir video paylaştı.
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