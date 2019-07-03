03 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Diagne’den kupa paylaşımı

Diagne’den kupa paylaşımı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Cimbom'un göndermek istediği Mbaye Diagne kafa karıştıran paylaşımlarını sürdürüyor. Önceki gün "4 senelik kontratım var. Burada kalmaya karar verdim" demişti.

Cimbom'un göndermek istediği Mbaye Diagne kafa karıştıran paylaşımlarını sürdürüyor. Önceki gün "4 senelik kontratım var. Burada kalmaya karar verdim. Benim hakkımda çok konuşuyorsunuz. Arabistan'a gitmiyorum. Anlıyor musunuz?" demişti. Diagne dün de İnstgram'dan sarı-kırmızılıların 'nı kaldırdığı bir video paylaştı.

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