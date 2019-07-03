Diagne’den kupa paylaşımı

Cimbom'un göndermek istediği Mbaye Diagne kafa karıştıran paylaşımlarını sürdürüyor. Önceki gün "4 senelik kontratım var. Burada kalmaya karar verdim" demişti.

Cimbom'un göndermek istediği Mbaye Diagne kafa karıştıran paylaşımlarını sürdürüyor. Önceki gün "4 senelik kontratım var. Burada kalmaya karar verdim. Benim hakkımda çok konuşuyorsunuz. Arabistan'a gitmiyorum. Anlıyor musunuz?" demişti. Diagne dün de İnstgram'dan sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası'nı kaldırdığı bir video paylaştı.