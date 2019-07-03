03 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaraylı taraftarlardan Ozan’a destek

Galatasaraylı taraftarlardan Ozan’a destek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Cimbom'dan ayrıldıktan sonra Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, buradan da 'ye transfer olmuştu. Yeni takımıyla idmanlara çıkan 19 yaşındaki eski Aslan'ı Galatasaray taraftarı yalnız bırakmadı.

Cimbom'dan ayrıldıktan sonra Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, buradan da 'ye transfer olmuştu. Yeni takımıyla idmanlara çıkan 19 yaşındaki eski Aslan'ı Galatasaray taraftarı yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarları yanında gören Ozan Kabak çok mutlu oldu.

AFRİKA ASLANLARI
Şampiyon Galatasaray'ın iki süper yıldızı Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli için sezon henüz bitmedi. İki oyuncu şu sıralarda Afrika Kupası'nda boy gösteriyor. Faslı Belhanda ve Cezayirli Feghouli, kupa sırasında buluşup birlikte fotoğraf çektirdiler. Kupa sonrası tatil yapacaklar.

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